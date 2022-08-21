В Петербурге за сутки выявили 4 407 заболевших коронавирусом

В Петербурге за сутки выявили 4 407 заболевших коронавирусом
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 4 407 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 146 человек, выздоровели – 2 173, умерли – 14. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 617 270 местных жителя, вылечились — 1 547 596 человек, а общее число жертв достигло 34 547. Об этом сегодня, 21 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 431 человека. На третьем месте оказалась Московская область — 2 855 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России штамм «омикрон» BA.5 передается быстро, но заражаются им уже меньше.

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