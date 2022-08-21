В ДТП в Купчино пострадала дочь мотоциклиста, сбившего самокатчика

Несовершеннолетнюю жительницу Петербурга госпитализировали после ДТП с участием мотоцикла и самокатчика в Купчино.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 14:10 рядом с домом 15 по Купчинской улице. Мотоцикл Hyosung пролетел на красный свет и сбил мужчину на электросамокате, который ехал по пешеходному переходу. Сбитый самокатчик, по всей видимости, не пострадал, поскольку уехал с места ДТП до прибытия служб.

На мотоцикле ехал 40-летний мужчина и его 17-летняя дочь. Девушка получила травмы средней степени тяжести и попала в больницу имени Раухфуса.

Установлено, что с прошлого года мотоциклист несколько раз привлекался к ответственности за превышение скорости на 21-40 км/час.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большегруз сбил четырехлетнюю девочку у Софийской овощебазы.