В Петербурге нашли подростка, сбежавшего и из Центра соцпомощи семье и детям

В Петербурге нашли подростка, сбежавшего и из Центра соцпомощи семье и детям
Подростка поймали сотрудники Росгвардии. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Росгвардейцы отыскали 13-летнего подростка, сбежавшего из Центра социальной помощи семье и детям Приморского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по городу и области. Подросток самовольно ушел из центра, после чего его объявили в розыск. Приметы школьника были переданы в правоохранительные органы и доведены до всех дежурных нарядов.

Мальчика нашли в воскресенье в 6 утра на Туристской улице. Росгвардейцы узнали его по описанию и доставили подростка в отдел полиции. После этого школьника вернули в центр социальной помощи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП в Купчино пострадала дочь мотоциклиста, сбившего самокатчика. Девушка получила травмы средней степени тяжести и попала в больницу имени Раухфуса. А сбитый самокатчик, по всей видимости, не пострадал, поскольку уехал с места ДТП до прибытия служб.

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