В России за сутки коронавирусом заразились 33 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 39 061 человека.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 150 404. Об этом стало известно сегодня, 22 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 704 человека, скончались 57 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 383 617 граждан. Накануне выздоровел 22 281 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 306 867.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 172 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 980 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 40%.