Число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 40%

Число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 40%
Вместе с заболеваемостью в российских регионах растет смертность. Фото: pexels

В России резко увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. За неделю число новых случаев выросло на 40%.

По данным российского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, число случаев коронавируса, подтвержденный на этой неделе, на 40% превысило показатели предыдущей недели. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

На этой неделе общее количество заболевших составило 235,4 тысячи. В предшествующие семь дней насчитали 169,2 тысячи случаев ковида, а две недели назад было выявлено 111 тысяч случаев.

Вместе с заболеваемостью в российских регионах растет и смертность — за последнюю неделю зафиксировали 435 летальных исходов, что на 13,3% больше показателей предыдущей недели и является максимумом с июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России за последние сутки коронавирусом заразились 39 669 человек.

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