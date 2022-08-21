В России за сутки коронавирусом заразились 39 669 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 39 669 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 117 343. Об этом стало известно сегодня, 21 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 853 человека, скончались 64 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 383 560 граждан. Накануне выздоровел 22 236 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 284 586.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 431 человека. На третьем месте оказалась Московская область — 2 855 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России штамм «омикрон» BA.5 передается быстро, но заражаются им уже меньше.