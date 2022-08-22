Daily Express: злоупотребление алкоголем может привести к слепоте

С ухудшением зрения сталкиваются многие люди, особенно ближе к старости. Но существуют факторы, которые не связаны с естественными процессами и могут привести к такому серьезному последствию, как слепота.

Как пишет британская газета Daily Express, полную слепоту у человека может спровоцировать чрезмерное употребление алкоголя. Зачастую у любителей выпить на утро после застолья краснеют и наливаются кровью глаза. При этом всего одна лишняя порция алкогольного напитка может обернуться долгосрочными осложнениями.

В организации OCL Vision, специализирующейся на здоровье глаз, рассказали, что вызываемая спиртным слепота носит название токсическая амблиопия. Длительное употребление большого количества алкоголя может привести к нарушению связи между нейромедиаторами головного мозга и глазами.

«Скорость обмена импульсами между мозгом и глазами снижается, что приводит к двоению в глазах и искажению зрения. Люди, употребляющие слишком много алкоголя, рискуют столкнуться с катарактой в будущем», – заявили специалисты.

Катарактой называют заболевание, которое характеризуется потемнением хрусталика глаза. Помимо катаракты, любители выпить могут столкнуться с оптической нейропатией — заболеванием, которое может развиться не только от злоупотребления алкоголем, но и чрезмерного курения. Это состояние проявляется трудностями в попытке различить цвета и постепенной потерей периферического зрения, при этом болевых ощущений оптическая нейропатия не вызывает. Со временем недуг прогрессирует, особенно если продолжать употреблять алкоголь. Его развитие провоцирует и нехватка питательных веществ, которую также вызывает алкоголизм.

Чтобы снизить риски потери зрения необходимо отказаться от этой опасной привычки. Можно начать с уменьшения количества потребляемого спиртного, устраивая по несколько дней абсолютной трезвости в неделю.

«Риски для здоровья возрастают, если вы регулярно пьете алкоголь, независимо от количества выпитого», — отметили эксперты.

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