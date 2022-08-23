Участники экспедиции на автофургонах до Карелии оценили условия регионов для путешественников

Участники экспедиции на автофургонах до Карелии оценили условия регионов для путешественников. Фото: Unsplash

Участники экспедиции на автофургонах до Карелии оценили условия регионов для путешественников. Фото: Unsplash

Из Карелии в Санкт-Петербург вернулись путешественники туристической экспедиции на автофургонах, подготовленной Агентством стратегических инициатив при поддержке петербургского Комитета по развитию туризма.

Проект именуется «ПУТИшествия.ру». Так, за 10 дней автолюбители проехали от Северной столицы до Ладожского и Онежского озер, а после вернулись обратно. Этот отрезок пути является частью маршрута «Серебряное ожерелье России». Целью проекта стала оценка возможности и готовности регионов принять отдыхающих автомобилистов. О этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Главным недостатком, по мнению туристов, стало то, что на трассах все еще не хватает заправок, также в отелях уровень сервиса иногда не дотягивает до желаемого. Однако качество дорог в регионах постепенно улучшается.

Как отметила председателя комитета по развитию туризма Нана Гвичия, по данным ВЦИОМ, более 40% российских туристов выбирают автомобильный туризм из-за возможности сэкономить и посмотреть больше объектов культурного наследия регионов.

По итогам путешествия было подписано два соглашения о сотрудничестве — между автономной некоммерческой организацией «Центр содействия развитию человеческого потенциала «Первая команда» и городским туристско-информационным бюро Петербурга, а также информационным туристским центром республики Карелия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что девятилетняя жительница Петербурга Мила Илларионова в 9 лет сумела покорить Эльбрус.