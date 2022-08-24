На Большом Конюшенном мосту прямо посреди дороги установили биотуалет

На Большом Конюшенном мосту прямо посреди дороги установили биотуалет
На Большом Конюшенном мосту прямо посреди дороги установили биотуалет. Фото: gge.ru

Накануне днем на Большом Конюшенном мосту заметили биотуалет, который разместили прямо на проезжей части.

В центре Санкт-Петербурга на мосту появилась конструкция, которая поразила местных жителей: на дороге стоял биотуалет. Об этом рассказали «78.ru». Первыми его заметили очевидцы и поделились об этом в социальных сетях.

Позже в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объяснили, что конструкцию установили для рабочих во время проведения аварийно-восстановительных работ на водоводе у домов № 21-23 на набережной реки Мойки.

Биотуалет пропал в 17:20.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга определились, какие дома снесут первыми по программе реновации. Известно, что работы планируют начать в конце 2023 года. Так, власти согласование снос зданий в жилом квартале поселка Песочный и домов на Гражданском проспекте.

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