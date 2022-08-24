Петербуржцев лишают ларьков с шавермой

В Северной столице сильно сократилось количество точек, торгующих шавермой.

На начало августа количество торговых точек с шавермой в городе стало меньше на 35,2% по сравнению с мартом. Об этом рассказал «Деловой Петербург» со ссылкой на данные агентства KNRU.

Выяснилось, что в начале августа в Петербурге насчитывалось 5,9 тысяч заведений общепита помимо кафе и ресторанов. Подсчеты велись среди ларьков, киосках, кондитерских и фуд-траках.

Специалисты насчитали 1 253 точки, которые сейчас продают шаверму. Одновременно с этим в городе появляется все больше новых пышечных и блинных, которые не пользуются такой большой популярностью у петербуржцев. Люди интересуются пекарнями, хотя темпы роста в этой сфере бизнеса небольшие. В общей сложности с марта по август открыли только 145 новых заведений, специализирующихся на выпечке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в тройку лидеров по «индексу» шавермы попали Санкт-Петербург, Москва и Красноярск.