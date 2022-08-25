Грузчики обокрали петербургского стоматолога на 2 млн рублей

В Петербурге разыскивают грузчиков, обокравших мужчину на 2 миллиона рублей во время переезда.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне полицейские приняли заявление о краже от 26-летнего стоматолога. Он рассказал, что 13 августа он переезжал из квартиры в Шушарах в Ленобласть. Перевезти мебель ему помогал малознакомый мужчина с грузчиками.

Спустя полторы недели он обнаружил, что из шкатулки в спальне пропали золотые украшения, которые вместе стоят более 2 миллионов рублей.

Заявитель считает, что ювелирку украли именно грузчики. В его квартире после обращения в полицию работала следственно-оперативная группа. Стражи порядка изъяли отпечатки пальцев, следы обуви и замок с ключами.

Возбуждено уголовное дело, составлена ориентировка на похищенное золото.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге полиция поймала грабителя, напавшего на военного пенсионера.