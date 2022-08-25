Россиянам посоветовали не откладывать покупку билетов по программе кешбэка на Дальний Восток

Для поездок на Дальний Восток кешбэк увеличен в два раза - путешественникам вернут до 40 тысяч рублей. Фото: pixabay

Для поездок на Дальний Восток кешбэк увеличен в два раза - путешественникам вернут до 40 тысяч рублей. Фото: pixabay

Ростуризм запустил осенний этап программы туристического кешбэка на Дальний Восток. За поездки россиянам вернут 40 тысяч рублей — в два раза больше, чем при путешествиях в другие регионы.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил в разговоре с телеканалом»360″, почему не стоит откладывать бронирование путевки.

«Главный плюс этой программы в том, что она начинается и на нее выделили три миллиарда рублей», — заявил он.

Продажи открылись 25 августа и продлятся до 10 сентября. Россиянам вернут часть средств за путешествия в любые регионы страны с 1 октября по 25 декабря, а на круизы — с 1 сентября до конца навигации. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить тур картой «Мир», на которую и вернут деньги — 20% от стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей.

Для поездок на Дальний Восток кешбэк увеличен в два раза — путешественникам вернут до 40 тысяч рублей. Барзыкин уточнил, что в этом случае часть потраченных средств возместят только за бронирование номеров напрямую в отелях, участвующих в программе.

«Через средства размещения на Сахалине, Камчатке, в Приморье, Хабаровске, Бурятии, Якутии можно забронировать места со скидкой 40 тысяч от тура», — рассказал вице-президент союза.

Он добавил, что желающих получить кешбэк за поездки довольно много, поэтому путевку нужно бронировать скорее, пока выделенные государством деньги не закончились досрочно.

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