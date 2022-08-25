На помойке нашли пропавший из дома в Петербурге исторический витраж

Исторический витраж с изображением горного пейзажа, пропавший около 10 лет назад из дома в центре Петербурга, нашелся на помойке на Петроградской стороне.

Об этом рассказали в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Об исчезновении витража из дома 13 по Тележной улице петербуржцы сообщали на форумах еще в 2011 году. Они предполагали, что витраж был демонтирован при замене деревянных окон на стеклопакеты.

«Следующая сцена: помойка на Петроградской стороне (совсем не там, где Тележная!). Выброшенный витраж в несколько изменённом виде находят друзья дамы, которая сначала думала его продать, а затем решила подарить нашему музею. Спасибо!», — говорится в сообщении.

Найденный витраж нужно реставрировать — есть битые стекла и повреждены переплеты. После реставрации его выставят в музее, а дальше общество будет думать, как вернуть витраж на законное место.

Начиная с 2019 года горожане неоднократно пытались привлечь внимание к утрате витража в соцсетях, привлекали СМИ и обращались в Смольный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Следственный комитет Петербурга разбирается в незаконном сносе исторических зданий.