Все петербургские долгострои обещают сдать к концу 2023 года

С начала 2022 года в Петербурге сдали три долгостроя. Фото: Ba;tphoto/Михаил Киреев

С начала 2022 года в Петербурге сдали три долгостроя. Фото: Ba;tphoto/Михаил Киреев

Смольный поставил цель ввести в эксплуатацию все оставшиеся долгострои в Петербурге до конца 2023 года. Сейчас в городе насчитывается 12 таких домов, половину из них сдадут уже до конца этого года.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», один из самых проблемных жилых комплексов находится в Парголово. Два здания по 25 и 19 этажей и более 800 квартир. До прихода нового подрядчика готовность объектов составляла всего 5%. По словам нынешнего исполнителям работ, работы на участке не велись почти три года.

Сейчас ситуация изменилась — в одном из домов ЖК уже ведутся фасадные и внутренние работы, а во втором доме прокладывают коммуникации, ставят окна и работают над фасадом. Ежедневно на объекте трудятся больше 150 рабочих.

«Второй корпус – одноподъездный дом – готов на 80%. По четвертому корпусу – двухподъездный дом – работы выполнены на 70%. Благоустройство начали уже, инженерные сети ведем. Срок сдачи будет выдержан – первое полугодие 2023 года», – отметил руководитель проекта Александр Шапранов.

Чтобы привлечь инвесторов для завершения долгостроев, город предоставляет им земельные участки без торгов. Например, новый подрядчик комплекса в Парголово получит в качестве компенсации 5,5 гектара земли на проспекте Маршала Блюхера и Октябрьской набережной.

Также подходит к концу работы на последней секции жилого комплекса «Парнас», который рассчитан на полторы тысячи квартир. С 2017 года новый застройщик уже возвел соседние высотки. В последней сейчас занимаются внутренней отделкой и благоустройством.

Благодаря новой стратегии с начала 2022 года сдали три долгостроя — в Парголово, Сестрорецке, на улице Прокофьева, а также проблемную многоэтажную стоянку на улице Кораблестроителей.

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