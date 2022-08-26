Гастроэнтеролог рассказал, как правильно сделать домашние заготовки на зиму

Врач-гастроэнтеролог Александр Александров рассказал, как самостоятельно законсервировать на зиму фрукты и овощи, чтобы избежать ботулизма.

Специалист отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что бутулизмом называют болезнь, которая возникает из-за отравления токсинами бактерий. Как правило, им заражаются при употреблении плохо приготовленных заготовок. Заболевание может проявиться как через несколько часов, так и через несколько дней. По симптомам ботулизм похож на обычное отравление — тошнота, рвота и недомогание, однако после этого у заболевшего может начаться постепенный паралич мышц. Такое состояние требует незамедлительного обращения за медицинской помощью.

Александров указал, что существует несколько правил для безопасного приготовления домашних заготовок. В первую очередь нужно помнить о гигиене рук и готовить четко по рецепту. В закрутки также можно добавлять уксус, который препятствует размножению опасных бактерий. Важно обрабатывать сами продукты и посуду с крышками.

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