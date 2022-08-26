Для петербургского метро поставят тысячу вагонов за 242 млрд рублей

Новый подвижной состав должны поставить в Северную столицу в срок до 2031 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Новый подвижной состав должны поставить в Северную столицу в срок до 2031 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургский метрополитен подписал с лизинговой компанией «Трансхолдлизинг» контракт на поставку вагонов метро.

Как сообщили в Смольном, общая стоимость заключенного контракта превышает 242 миллиарда рублей. Новый подвижной состав должны поставить в Северную столицу в срок до 2031 года. Контракт подземки с организацией рассчитан на 25 лет.

«Такая масштабная замена подвижного состава – первая в истории нашего метрополитена. 950 вагонов – это практически половина вагонного парка», — заявили в городской администрации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что реконструкцию станции метро «Чернышевская» в Петербурге перенесли на другую дату. Теперь они начнутся на месяц позже. В общий сложности на усовершенствование станции выделят 2,1 млрд рублей. Вестибюль на время ремонта будет закрыт.