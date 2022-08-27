В ночь с пятницы на субботу Петербург накрыл густой туман

В ночь с пятницы на субботу Петербург накрыл густой туман. Фото: Baltphoto/Елена

В ночь с пятницы на субботу Петербург накрыл густой туман. Фото: Baltphoto/Елена

Санкт-Петербург сегодня ночью скрылся за пеленой густого тумана. На улицах что-либо различить было проблематично, особенно с расстояния.

Об ухудшении погоды накануне сообщали в ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Горожан предупредили, что видимость может составить не более 500 метров.

Сегодня утром в Петербурге также наблюдалась густая дымка. Туман окутал не все районы города и области, но в большинстве из них жители заметили это природное явление.

Правда, продержалась завеса недолго, — на смену ей пришло солнышко. Синоптик рассказал, что в Санкт-Петербург возвращается тепло, которое, казалось, и не уходило. Специалист прогнозирует повышение температуры до +30 градусов в субботу.

Температура воздуха поднимется до +25 и+27 градусов, по области эти показатели достигнут +24 и +29 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.