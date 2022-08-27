За сутки коронавирусом заболело более 4 тысяч петербуржцев

За сутки коронавирусом заболело более 4 тысяч петербуржцев. Фото: Unsplash

За сутки коронавирусом заболело более 4 тысяч петербуржцев. Фото: Unsplash

Санкт-Петербург снова оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 27 августа, стало известно, что за последние сутки в городе на Неве выявили 4 214 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 4 435 . Таким образом, суточная заболеваемость в городе снизилась. Сегодня Санкт-Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 6 915 человек с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 2 995 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 4 417 человек, госпитализировали 324 местных жителя, скончались 20 петербуржца с коронавирусом.

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