В Петербурге от коронавируса за сутки скончалось свыше двух десятков граждан

В Петербурге от коронавируса за сутки скончалось свыше двух десятков граждан
В Петербурге от коронавируса за сутки скончалось свыше двух десятков граждан. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончалось 83 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 22 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 10 — 32 человек.

На 28 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 053 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 673 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 384 083 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что людям с рубцами в легких после перенесенной коронавирусной инфекции нужно быть аккуратными с высокими температурами.

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