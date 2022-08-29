КАД в Приморском районе четыре раза перекроют в ночь на 1 сентября

КАД перекроют четыре раза за ночь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

КАД перекроют четыре раза за ночь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Петербурге движение по КАД перекроют в ночь на 1 сентября из-за дорожных работ.

Автомобилистам ночью 1 сентября закроют проезд по участку КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей.

Дорогу за ночь перекроют четыре раза: с 0:00 до 0:15, с 1:30 до 1:45, с 3:00 до 3:15 и с 4:40 до 4:45.

Перекрытие движения необходимо для проведения дорожных работ. В это время на кольцевой будут демонтировать металлическую опору над проезжей частью и установленные на ней дорожный знаки.

«На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией желтого цвета», — сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково 29 августа задержали два рейса и два отменили.