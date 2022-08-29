Ванга предрекла всему миру ужасную хворь в 2022 году

Болгарская ясновидящая Вангелия Пандева, известная под именем Ванга, перед своей смертью успела сделать предсказание — в мир придут страшные вирусы, от которых умрут сотни миллионов людей со всей планеты.

Когда мир захватила коронавирусная пандемия, многие решили, что провидица говорила именно о ней. Однако все оказалось куда хуже — ковид оказался только началом. Толкователи считают, что на его смену придет более смертоносный вирус.

Предполагается, что еще три десятилетия назад Ванга предвидела наступление событий, описанных в Библии.

«Будет лютовать на планете ужасная хворь! Она придет к нам с Востока, но это затронет Европу», — цитирует слова Ванги НТВ.

Можно предположить, что речь идет о коронавирусе, однако, скорее всего, Ванга имела в виду другой , который который освободится из плена вечной мерзлоты в Сибири.

Провидица говорила, что смертоносный вирус будет «неведомым», в то время как COVID-19 уже был известен как один из респираторных вирусов.

О коронавирусе Ванга предупреждала в другом предсказании — «Когда будет год-зеркало, весь мир перевернется наоборот, и вся проблема придет от желтой». 2020-й как раз оказался годом-зеркалом, когда от «желтой расы» — населения Китая — начал стремительно распространяться ковид.

Однако новая инфекция будет куда опаснее, и придет она в год пяти двоек. 2022 год, в котором под описание подходит каждый месяц, считается наиболее вероятным.

Провидица предсказала, что здоровые люди будут падать на улицах без видимой причины. По словам Ванги, жертвами вируса станут сотни миллионов людей. Смертоносная болезнь, согласно пророчеству, «будет косить людей, как серп пшеницу». Под основной удар попадут дети.

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», — говорила Ванга.

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