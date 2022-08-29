Для учителей Петербурга могут ввести корпоративную форму

В Петербурге во время городского педсовета представили корпоративную одежду для школьных учителей.

Варианты «школьной формы» для педагогов представили российские бренды одежды. Часть образов создали в консервативном стиле, основанном на сером, синем и черном цветах, а другие образы разнообразили яркими аксессуарами — банданами, кепками и брошами.

В Смольном по итогам педсовета заявили, что готовы помочь с введением корпоративной формы, если школы согласятся на это. Как отмечают в городской администрации, решение будет принято после того, как каждое учебное заведение обсудит это.

По словам вице-губернатора города Ирины Потехиной, облик современного учителя имеет значение при выстраивании взаимоотношений с учениками. Она добавила, что намерена обсудить с коллегами необходимость введения учительской формы в школах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские школьники поздравят учителей в рамках акции «Спасибо, учитель».