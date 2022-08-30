В аэропорту Пулково во вторник отменили два рейса

Во вторник, 30 августа, в петербургском аэропорту Пулково отменены два авиарейса.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет авиакомпании Southwind Airlines до турецкой Антальи, запланированный на 00:20, а также рейс авиаперевозчика «Ираэро» до Москвы, который должен был покинуть петербургскую воздушную гавань в 23:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за холодного атмосферного фронта в Петербурге похолодает до +18 градусов.

Погоду во вторник, 30 августа, будет диктовать холодный атмосферный фронт. Небо будет затянуто облаками, пройдут дожди, местами сильные. Все это, а также сильный порывистый ветер, ограничит дневной прогрев.