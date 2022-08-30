Петербургские градозащитники проиграли суд по делу о сносе Дома Лапина

Петербургские градозащитники проиграли суд по делу о сносе Дома Лапина
Фото: google.maps

В Петербурге суд признал законной реконструкцию Дома Лапина под многоквартирное здание. Попытки градозащитников спасти дом 1840 года постройки оказались тщетными.

Иск градозащитников к комитету по охране памятников рассмотрел Куйбышевский районный суд. Неравнодушные петербуржцы просили признать незаконным заключение КГИОП, разрешающее частичный снос Дома Лапина на Рижском проспекте.

Суд отказал в удовлетворении требований. При этом запрет фирмам «Цесма» и «СК Прайд» сносить здание сохранено до вступления суда в законную силу.

КГИОП заручился поддержкой со стороны суда даже несмотря на уголовное дело, которое ведомство получило из-за этого заключения. Сторону защитников исторического здания занял и глава СК России Александр Бастрыкин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СК возбудил дело после нападения на градозащитника при сносе особняка Салтыковой.

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