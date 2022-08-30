Тело школьницы нашли у многоэтажки на Туристской

Тело школьницы нашли у многоэтажки на Туристской
Фото: pixabay

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели девочки-подростка, тело которой нашли в Приморском районе.

Накануне утром в экстренные службы позвонили жители Туристской улицы. Они сообщили о мертвой девушке под окнами 24-этажного дома.

К месту происшествия направили наряд полиции, которому удалось установить личность погибшей. Как стало известно Gazeta.SPb, это была 14-летняя девочка.

Следственно-оперативная группа выяснила, что погибшая проживала в благополучной семье, которая не состоит на профилактических учетах. Из квартиры юной петербурженки изъяли ноутбук и смартфон.

Обстоятельства гибели подростка выясняют следователи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ссора между соседями на улице Ярослава Гашека закончилась резней. После сообщения медиков о произошедшем полицейские посетили квартиру и задержали двоих соседей пострадавшего: 50-летнюю женщину и 48-летнего мужчину.

новости СПб подросток тело труп Туристская улица


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Егор Крид и Михаил Шуфутинский выпускают ремейк на известную песню «3 ...
Очень сильный дождь обрушится на Ленобласть в среду
Изъятие наличных евро у россиян объяснила финская таможня
Ребенок пострадал в ДТП с фурой на трассе «Кола»
Big data Tele2: зумеры учатся онлайн в два раза активнее миллениалов
В Петербурге мужчину поймали на даче взятки в 200 тысяч за устройство сына ...
Работник крупной компании в Петербурге признался в смертельном избиении
В Пикалево задержали насильника женщины из Вологодской области