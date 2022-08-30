Очень сильный дождь обрушится на Ленобласть в среду

Жителей Ленобласти предупредили о сильных осадках, которые обрушатся на регион в последний день августа.

Согласно прогнозу главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова, непогоду в 47 регионе устроит циклон «Орнелла» надвигающийся с Прибалтики. Из-за него объявлено штормовое предупреждение на опасное явление — очень сильный дождь.

В течение дня поливать будет в южных и восточных районах Ленинградской области. К вечеру дожди немного поутихнут.

«В Санкт-Петербурге прогноз осадков без изменений, в течение предстоящих суток опасного явления не ожидается, будет идти дождь, в отдельных районах сильный», — добавил специалист.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Водоканал готовится к сильным дождям в Петербурге. Под особым контролем будут остановки общественного транспорта, станции метро, перекрестки, а также уязвимые к скоплениям воды места.