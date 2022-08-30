Петербуржцы могут одновременно привиться от гриппа и COVID-19

В Петербурге начали открываться мобильные пункты вакцинации от гриппа. Петербуржцам рассказали о возможности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», прививочные пункты открылись у метро «Озерки», «Парнас», «Удельная», «Василеостровская» и «Проспект Просвещения». Желающие привиться должны взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Но на самом деле может быть достаточно и паспорта, считает главный врач городской поликлиники №97 Илья Мастеров.

По словам медика, у вакцинации есть одно основное противопоказание — аллергическая реакция на куриный белок. Кроме того, прививаться нельзя во время обострения хронических заболеваний или острых заболеваний после периода ОРВИ.

В начале сентября желающих получить прививку от гриппа будет не так много, поэтому очередей не будет. Также горожане готовятся ревакцинироваться от ковида. Врач отметил, что петербуржцы могут привиться от обоих заболеваний в один день.

«Есть два правила. Нельзя смешивать вакцины в одном шприце. Уколы выполняются, допустим, в правую руку от коронавируса, в левую руку – от гриппа», – отметил Мастеров.