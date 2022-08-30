Петербург под дождем встал в 7-балльные пробки

Петербургские дороги с началом дождя сковали 7-балльные пробки.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в Петербурге улучшится только к 20 часам — заторы спадут до пяти баллов.

Проезд затруднен почти по всему городу. Больше всего красных и бордовых участков наблюдается в центре: плотно стоят площадь Восстания, Лиговский проспект, набережная реки Фонтанки, набережная Обводного канала. Тяжелая ситуация также на Каменноостровском проспекте и набережной реки Карповки у «Петроградской», Пироговской набережной и Лесном проспекте.

Движение практически парализовано на Индустриальном проспекте, внутреннем кольце КАД в районе развязки с Шафировским, улице Седова, на Светлановской площади и у метро «Пионерская».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что городские службы работают в усиленном режиме из-за сильного ливня.