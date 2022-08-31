За сутки коронавирусом заболело еще 3 247 петербуржцев

За сутки коронавирусом заболело еще 3 247 петербуржцев. Фото: комитет по здравоохранению

За сутки коронавирусом заболело еще 3 247 петербуржцев. Фото: комитет по здравоохранению

Санкт-Петербург снова оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. По всей России инфекцию подхватили 46 321 человек.

Сегодня, 31 августа, стало известно, что за последние сутки в городе на Неве выявили 3 247 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Санкт-Петербург по количеству заболевших уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 8 518 человек с коронавирусом, а на третьем месте расположилось Подмосковье, где выявили 2 136 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 3 845 человек, госпитализировали 287 местных жителей, скончались 19 петербуржцев с коронавирусом. В общей сложности избавиться от COVID-19 в Северной столице смогли 1 588 487 граждан.

За все время пандемии в России заболели 19 528 969 человек. При этом выздоровели 18 596 634.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с июля в России отмечается рост заболеваемости COVID-19, но настоящее время нет оснований для повторного введения таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение.