В Петербурге от бешенства вакцинировали практически 200 тысяч животных

В Петербурге от бешенства вакцинировали практически 200 тысяч животных. Фото: Pxhere

В Петербурге от бешенства вакцинировали практически 200 тысяч животных. Фото: Pxhere

За первое полугодие в Санкт-Петербурге от бешенства уже успели привить более 200 тысяч животных.

В общей сложности управление ветеринарии привило от опасного заболевания 95 тысяч собак и 47 тысяч кошек. Дополнительно 60 тысяч псов вакцинировались в коммерческих клиниках. Об этом рассказал начальник ведомства Юрий Андреев в беседе с изданием «Петербургский дневник», пишет «Ямал1».

Эксперт отметил, что Санкт-Петербург считается благополучным по бешенству регионом. Однако расслабляться горожанам не советуют.

Андреев отметил, что владельцы часто вывозят своих питомцев за город и иногда посещают территории, где циркулирует вирус бешенства. При этом люди даже не догадываются об этом. По словам специалиста, в России ежемесячно выявляется около ста новых населенных пунктов, где происходят случаи заражения.

В настоящее время Санкт-Петербург является единственным в России городом, где реализуется масштабная программа профилактики собак. Таким образом, тут осуществляется прививание поливалентной вакциной против бешенства и ряда других опасных заболеваний.

Вакцинацию проводят за счет городского бюджета. Животных при этом осматривают, регистрируют, выдают паспорт и чипируют.