Петербургские школьники и студенты могут снова пользоваться льготами в электричках

Петербургские школьники и студенты могут снова пользоваться льготами в электричках. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургские школьники и студенты могут снова пользоваться льготами в электричках. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Начиная с 1 сентября, школьники и студенты Северной столицы снова могут пользоваться правом льготного проезда на электричках.

Действие льгот распространяется на Петербург, Ленобласть, Псковскую область, Мурманскую область и Республику Карелия. Именно в этих регионах возобновляется действие льготного проездного для школьников и студентов старше 7 лет. Об этом информировали в пресс-службе АО «СЗППК». Оформить разовые проездные в направлении «туда» или «туда и обратно» производится со скидкой 50%.

Льготный проезд будет доступен для школьников и студентов в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023-го. На территориях Республики Карелия и Мурманской области в период с 1 сентября 2022 по 15 июня 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала этого учебного года российским школьникам запрещается использовать смартфоны на уроках.