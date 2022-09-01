Петербуржцы покупают на День знаний букеты цветов вдвое дороже, чем год назад

Петербуржцы покупают на День знаний букеты цветов вдвое дороже, чем год назад
Петербуржцы покупают на День знаний букеты цветов вдвое дороже, чем год назад. Фото: Pxhere

В этом году порадовать петербургских учителей букетами цветов обошлось горожанам в два раза дороже, чем год назад.

К 1 сентября цветы в Петербурге стали стоит в два раза больше. Сейчас отдать за букетик придется много больше 500 рублей. Об этом пишет «KP.RU».

По данным статистиков, в 2021 году хризантемы и гладиолусы в среднем обходились в 120 рублей за штуку. Сейчас же они стоят около 235 рублей за цветок. Средняя цена сезонного растения в настоящее время установилась не ниже 500 рублей. Таким образом, цветочный букет можно приобрести за 1500 рублей.

Рост цен, по словам продавцов, связан с таможенниками. Чаще всего на прилавках появляются импортные цветы, выращенных в теплых странах.

У петербургских бабушек рядом с метро можно купить цветочный букет в среднем за 700 рублей. Также варианыт подешевле можно посмотреть на сайтах объявлений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что школьники и студенты Северной столицы с сегодняшнего дня могут снова пользоваться льготами в электричках.

букет день знаний новости СПб увеличение цен


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский метрополитен займется подсчетом мелочи пассажиров за 17 млн рублей
В Петербурге РЖД могли бы решить проблему контейнерных перевозок
Подростка с разбитой головой увезли в больницу после ДТП во Фрунзенском районе
Петербуржцы покупают на День знаний букеты цветов вдвое дороже, чем год назад
Apple планирует отключить часть экрана и освободить место под Face ID на ...
Индустрия секс-игрушек в Петербурге не сломилась под гнетом санкций
В Ленобласти за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели более тысячи человек
Еще почти 50 тысяч россиян подхватили коронавирусную инфекцию за сутки