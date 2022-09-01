Петербуржцы покупают на День знаний букеты цветов вдвое дороже, чем год назад

Петербуржцы покупают на День знаний букеты цветов вдвое дороже, чем год назад. Фото: Pxhere

Петербуржцы покупают на День знаний букеты цветов вдвое дороже, чем год назад. Фото: Pxhere

В этом году порадовать петербургских учителей букетами цветов обошлось горожанам в два раза дороже, чем год назад.

К 1 сентября цветы в Петербурге стали стоит в два раза больше. Сейчас отдать за букетик придется много больше 500 рублей. Об этом пишет «KP.RU».

По данным статистиков, в 2021 году хризантемы и гладиолусы в среднем обходились в 120 рублей за штуку. Сейчас же они стоят около 235 рублей за цветок. Средняя цена сезонного растения в настоящее время установилась не ниже 500 рублей. Таким образом, цветочный букет можно приобрести за 1500 рублей.

Рост цен, по словам продавцов, связан с таможенниками. Чаще всего на прилавках появляются импортные цветы, выращенных в теплых странах.

У петербургских бабушек рядом с метро можно купить цветочный букет в среднем за 700 рублей. Также варианыт подешевле можно посмотреть на сайтах объявлений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что школьники и студенты Северной столицы с сегодняшнего дня могут снова пользоваться льготами в электричках.