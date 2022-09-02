В аэропорту Пулково 2 сентября отменили два рейса и один задержали

В пятницу, 2 сентября, в петербургском аэропорту Пулково отменены два авиарейса и один задержан.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет авиакомпании Turkmenistan Airlines до Ашхабада, запланированный на 10:05, и рейс перевозчика «Уральские авиалинии» до Москвы, который должен был покинуть Пулково в 17:45.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейс до турецкой Антальи. Самолет авиакомпании Turkish Airlines должен был подняться в небо в 2:45, но его отложили до 12:40.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург выбирается из холодной ямы: на улице потеплеет до +13. На небе появятся небольшие прояснения, а дожди будут короткими и пройдут лишь местами.