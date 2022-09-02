КАД на севере Петербурга полностью перекроют ночью 3 сентября

Движение по участку КАД в Приморском районе полностью перекроют для проведения дорожных работ.

Автомобилистам перекроют движение по кольцевой в ночь на субботу, 3 сентября. Речь идет об участке КАД между развязкой с ЗСД и развязкой с Парашютной улицей. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Проезд по дороге будет закрыт с 0:00 до 0:15, а также с 1:30 до 1:45.

Перекрытие КАД необходимо для безопасного проведения работ по демонтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью и установленных на ней знаков. Для полной остановки движения дорожники привлекут машины прикрытия.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток», — говорится в сообщении пресс-службы.

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