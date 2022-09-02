Новая разворотная площадка для автобусов открылась на юге Петербурга

В Кировском районе открылась новая отстойно-разворотная площадка для автобусов. Она поможет разгрузить кольцевое движение на Счастливой улице.

Новую транспортную площадку открыли 2 сентября на проспекте Народного Ополчения. Местные жители уже давно обращались к властям с просьбой сделать место для разворотов и стоянки автобусов. В скором времени на площадке создадут диспетчерскую, новые маршруты и дополнительный въезд, пишет Neva.Today.

СПб ГКУ «Организатор перевозок» с 2013 года пытался оформить данный участок для обустройства площадки с диспетчерской станцией, но по разным причинам получал отказы. После многочисленных совещаний с администрацией Кировского района, СПб

ГКУ «Управление инвестиций» и Смольным участок передали «Организатору перевозок» в бессрочное пользование. Учреждение подготовило площадку меньше чем за три месяца.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам напомнили, как изменился общественный транспорт к новому учебному году.