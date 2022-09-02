Депутат Дмитриева оценила перспективы триллионного бюджета Петербурга

Бюджет Петербурга может получить доход в размере 1 трлн рублей уже в 2022 году, заявили в городской администрации. Депутат Госдумы РФ Оксана Дмитриева оценила такую перспективу и объяснила, откуда деньги.

«Для этого и следующего года прогноз вполне реальный. Особенно с учетом цены на газ, имеется в виду налоговых поступлений от «Газпрома», — рассказала депутат в беседе с изданием Neva.Today.

По словам Дмитриевой, нынешние доходы казны северной столицы примерно в полтора раза опережают прошлогодние.

Достичь таких показателей Петербурге не помешали даже западные санкции, однако главное, по словам парламентария, не количество денег, а то, как и на что они будут потрачены.

Ранее Gazeta.spb писала, что с начала года в бюджет города поступило порядка 800 млрд рублей.