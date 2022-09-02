Депутат Дмитриева оценила перспективы триллионного бюджета Петербурга

Депутат Дмитриева оценила перспективы триллионного бюджета Петербурга
Депутат Госдумы РФ Оксана Дмитриева. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Бюджет Петербурга может получить доход в размере 1 трлн рублей уже в 2022 году, заявили в городской администрации. Депутат Госдумы РФ Оксана Дмитриева оценила такую перспективу и объяснила, откуда деньги.

«Для этого и следующего года прогноз вполне реальный. Особенно с учетом цены на газ, имеется в виду налоговых поступлений от «Газпрома», — рассказала депутат в беседе с изданием Neva.Today.

По словам Дмитриевой, нынешние доходы казны северной столицы примерно в полтора раза опережают прошлогодние.

Достичь таких показателей Петербурге не помешали даже западные санкции, однако главное, по словам парламентария, не количество денег, а то, как и на что они будут потрачены.

Ранее Gazeta.spb писала, что с начала года в бюджет города поступило порядка 800 млрд рублей.

бюджет доходы новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Депутат Дмитриева оценила перспективы триллионного бюджета Петербурга
Новая разворотная площадка для автобусов открылась на юге Петербурга
Урбанист рассказала, что должно быть на современных пешеходных улицах Петербурга
Группа «Газпром теплоэнерго» проводит реорганизацию компаний
Петербуржцам объяснили, как получить субсидию на оплату ЖКХ
Экотропа и пруд с карпами появились возле ЖК «Зеленый квартал»
Диетолог Гинзбург назвал популярные заблуждения о правильном питании
Женщина за рулем кроссовера погибла в ДТП с фурой на Киевском шоссе