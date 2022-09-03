В доме-памятнике на Кирочной загорелась квартира

Пожарные потушили квартиру в историческом здании в Центральном районе.

Утром в субботу на Кирочной улице загорелась коммунальная квартира в доме-памятнике. Пожар начался примерно в 11 часов в одной из комнат площадью 20 квадратных метров. К моменту прибытия сотрудников МЧС комната уже горела по всей площади.

Как сообщили в городском управлении МЧС, огонь тушили 25 человек личного состава с привлечением шести пожарных машин. На ликвидацию пожара им потребовалось полтора часа. Никто не пострадал.

Здание на Кирочной, где произошел пожар, признано объектом культурного наследия. Это доходный дом Екимовой, построенный в начале XX века.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Тосно неизвестные спалили дом за 8,5 млн рублей.