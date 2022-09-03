В конце сентября в Петербурге наступит бабье лето

В петербургском Гидрометцентре рассказали, что во второй половине сентября в Северную столицу ненадолго заглянет летняя погода.

Ведущий синоптик из городского Гидрометцентра Наталья Мироничева отметила, что осень в Петербурге началась с заметного похолодания. В первую неделю сентября температура воздуха днем не будет превышать +9…+14 градусов, а по ночам будет максимум +5…+10 градусов. Такая температура будет сопровождаться облачной с прояснениями погодой и частыми дождями, передает 78.ru.

Но уже во второй половине сентября под влиянием антициклонических процессов облака и осадки ненадолго покинут город. Затем наступит «бархатное» осеннее тепло, когда температура на несколько дней повысится на 3-5 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть столкнулась с первыми ночными заморозками.