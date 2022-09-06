Смольный начал готовиться к зиме: для борьбы со льдом закупают 3 тысячи тонн соли

Для борьбы с гололедицей предстоящей зимой в Петербурге будут использовать соль. Смольный уже начал искать подрядчика на поставку.

Как сообщает «Мойка78», сегодня на сайте госзакупок появился соответствующий лот от СПб ГУДП «Центр». Дорожное предприятие готово заплатить более 22,4 миллиона рублей на покупку 3 тысяч тонн технической соли.

В документе говорится, что соль будут использовать на дорогах в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Московском, Фрунзенском и Невском районах.

Первую тонну соли необходимо поставить в течение 30 дней с момента заключения контракта, а оставшиеся две тонны — до окончания действия контракта, то есть до 30 апреля следующего года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга хотят разрешить эвакуировать мешающие уборке во дворах автомобили.