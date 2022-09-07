Петербуржцев ждет новая волна холода: ожидаются дожди и до +13

В среду погоду в Петербурге продолжит определять западная периферия циклонического вихря.

Под влиянием циклона в Северной столице вновь будет облачная с прояснениями погода, в течение дня ожидаются небольшие дожди, говорится в прогнозе ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса.

Воздух прогреется максимум до +11…+13 градусов, в Ленобласти температура составит от +9 до +14 градусов. Порывистый северный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление увеличится до 764 мм рт.ст., что выше нормы.

В четверг дожди начнут покидать город на Неве, но температура особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда начнется отопительный сезон. Батареи в квартирах петербуржцев останутся холодными как минимум до третьей декады сентября.