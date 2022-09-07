«Магнит» продаст доставшийся от «Дикси» склад в Петербурге

&#171;Магнит&#187; продаст доставшийся от &#171;Дикси&#187; склад в Петербурге
Фото: unsplash

Сеть розничных магазинов «Магнит» выставила на продажу складской комплекс, доставшийся компании после поглощения «Дикси».

Речь идет об офисно-складском комплексе, расположенном на Митрофаньевском шоссе, дом 2. Стоимость объекта площадью около 19 тысяч квадратных метров оценивается в 1,2 миллиарда рублей, сообщает «Деловой Петербург».

Сеть «Дикси» в последнее время его не использовала, но сдавала помещения в аренду. Сейчас склад заполнен арендаторами на 87%. «Магнит» получил этот комплекс в июле прошлого года в рамках сделки по поглощению «Дикси».

Эксперты в области недвижимости отмечают, что нежилые объекты на Митрофаньевском шоссе и рядом с ним все чаще скупаются застройщиками для строительства жилья.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге могут отремонтировать здание Речного вокзала.

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«Магнит» продаст доставшийся от «Дикси» склад в Петербурге