В Ленобласти подтвердили 982 случая коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 982 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 217 149 местных жителей. Всего выздоровели 24 983 пациента, в том числе 688 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 325 человек. На третьем месте оказалась Нижегородская область — 1 854 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, на какой стадии находится разработка назальной вакцины от COVID-19 в Петербурге.