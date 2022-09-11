Петербуржцев в воскресенье ждет солнце и тепло до + 18 градусов

Периферия антициклона подарит Петербургу солнечную и сухую погоду в воскресенье.

Северная столица в последний день недели останется на периферии антициклона, поэтому в городе вновь будет переменная облачность, а вероятность дождей будет минимальной. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух сегодня прогреется до +16…+18 градусов, в Ленинградской области ожидается потепление до +19 градусов. Ветер 2-7 м/с подует с восточных направлений. Атмосферное давление снизится, но по-прежнему будет немного выше нормы — 762 мм рт. ст.

В понедельник петербуржцев ждет примерно такая же погода — будет тепло и сухо.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суббота стала самым теплым днем осени в Петербурге. На городской метеостанции зафиксировали, что температура воздуха к середине дня достигла +14,7 градуса. А к 13 часам в городе потеплело до +15 градусов.