В Пулково в воскресенье отменили два рейса и один задержали

В воскресенье, 11 сентября, из петербургского аэропорта Пулково не вылетят два рейса, а один покинет воздушную гавань с задержкой.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет авиакомпании «Ямал» до Антальи, запланированный на 2:00, и рейс перевозчика «Северо-Запад» до Ургенча, который должен был покинуть Пулково в 8:50.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Москвы. Самолет должен был подняться в небо в 7:15, но время вылета отложили до 8:40.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев в воскресенье ждет солнце и тепло до + 18 градусов. Северная столица останется на периферии антициклона, поэтому в городе вновь будет переменная облачность, а вероятность дождей будет минимальной.