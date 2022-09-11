В Пулково в воскресенье отменили два рейса и один задержали

В Пулково в воскресенье отменили два рейса и один задержали
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В воскресенье, 11 сентября, из петербургского аэропорта Пулково не вылетят два рейса, а один покинет воздушную гавань с задержкой.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет авиакомпании «Ямал» до Антальи, запланированный на 2:00, и рейс перевозчика «Северо-Запад» до Ургенча, который должен был покинуть Пулково в 8:50.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Москвы. Самолет должен был подняться в небо в 7:15, но время вылета отложили до 8:40.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев в воскресенье ждет солнце и тепло до + 18 градусов. Северная столица останется на периферии антициклона, поэтому в городе вновь будет переменная облачность, а вероятность дождей будет минимальной.

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