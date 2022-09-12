В Петербурге за сутки ушли из жизни 11 человек с коронавирусом

В Петербурге за сутки ушли из жизни 11 человек с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге за сутки ушли из жизни 11 человек с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

По всей России за сутки скончался 81 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 17— 28 человек.

На 12 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 525 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 919 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 385 429 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские специалисты рассказали, на какой стадии находится разработка назальной вакцины от коронавируса. По словам эксперта, препарат сможет защищать и от вируса гриппа А, но на сегодняшний день исследователи смотрят эффект именно в отношении коронавируса.