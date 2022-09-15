Водителю, сбившему двух женщину у «Заневского каскада», стало плохо за рулем

Водителю, сбившему двух женщину у &#171;Заневского каскада&#187;, стало плохо за рулем
Фото: google.maps

В Петербурге выясняются все обстоятельства ДТП на Заневском проспекте, в котором пострадали два пешехода.

Авария произошла сегодня в 14 часов у ТРК «Заневский каскад». Автомобиль Hyundai двигался задним ходом и сбил двух женщин, а после врезался в здание ТРК и разбил витрину. Полиция предположила, что 62-летнему водителю иномарки стало плохо за рулем.

С травмами госпитализированы 48-летняя и 43-летняя женщины. В больнице их состояние оценили как средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Проверку проводят сотрудники ГИБДД. Детали и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ВАЗ сбил школьника на «зебре» на проспекте Маршала Жукова.

авария дтп заневский каскад заневский проспект наезд на пешеходов новости СПб пострадавшие


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Остановку на набережной Мойки защитили от вандалов панелями из опилок
Музей археологии и зимний сад: «Газпром нефть» получила разрешение на ...
Водителю, сбившему двух женщину у «Заневского каскада», стало ...
Электричка сбила упавшего на рельсы юношу на станции Броневая
ВОЗ назвала сепсис главной угрозой для здоровья в XXI веке
Политолог: Путин и Си Цзиньпин обсудят взаимодействие России и Китая в ...
Художники и дизайнеры устроили Pre-party в Петербурге перед арт-фестивалем ...
В Пулково у пассажирки изъяли швейцарские часы за 60 тысяч долларов