Водителю, сбившему двух женщину у «Заневского каскада», стало плохо за рулем

В Петербурге выясняются все обстоятельства ДТП на Заневском проспекте, в котором пострадали два пешехода.

Авария произошла сегодня в 14 часов у ТРК «Заневский каскад». Автомобиль Hyundai двигался задним ходом и сбил двух женщин, а после врезался в здание ТРК и разбил витрину. Полиция предположила, что 62-летнему водителю иномарки стало плохо за рулем.

С травмами госпитализированы 48-летняя и 43-летняя женщины. В больнице их состояние оценили как средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Проверку проводят сотрудники ГИБДД. Детали и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ВАЗ сбил школьника на «зебре» на проспекте Маршала Жукова.