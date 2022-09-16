Первый этап голосования конкурса «Доверие потребителя» подходит к концу

В пятницу, 16 сентября, завершатся интернет-голосование в номинациях XV конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Выбрать понравившегося участника можно до 12 часов ночи 16 сентября.

Потребительское голосование является первым этапом конкурса, который закончится подведением итогов и выбором финалистов в каждой номинации. Результаты будут известны после окончательной проверки соблюдения участниками правил голосования и подсчета голосов.

Также Оргкомитет подтвердит у финалистов готовность участвовать во втором этапе, где будет запущено экспертное голосование. Для того, чтобы продолжить участие в конкурсе, каждому необходимо будет представить специальную документацию и согласовать даты объездов ЖК и презентации для заседания Экспертного совета.