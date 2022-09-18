В Ленобласти в воскресенье ожидаются дожди и до +16 градусов

Ленинградская область в воскресенье, 18 сентября, столкнется с кратковременными дождями.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погода в последний день недели будет облачной с прояснениями. В середине дня в регионе пройдут небольшие дожди.

Днем подует слабый южный, юго-восточный ветер. Воздух сегодня прогреется до +11…+16 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Рабочая неделя в 47 регионе начнется с умеренных и сильных дождей. Во время осадков ветер может быть порывистым. Ночью похолодает до +6…+11 градусов, а днем прогнозируется до +14 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ослабевший циклон сохранит дожди в Петербург. Северная столица останется на периферии циклона, который постепенно теряет силы.