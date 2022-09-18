В аварии с двумя грузовиками на ЗСД погиб один человек

Водитель грузовика погиб на петербургском ЗСД, врезавшись в стоявший в крайнем ряду большегруз.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне в 23:20 на ЗСД. Водитель грузовика «Ман» двигался от КАД в сторону пункта оплаты Белоостров, когда потерял управление и врезался рабочий грузовик той же марки, который стоял в крайнем правом ряду. Последняя машина принадлежит компании, осуществляющей эксплуатацию ЗСД.

Водитель первого грузовика, 45-летний петербуржец, получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до прибытия скорой помощи.

Полиция проводит проверку, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подросток на мотоцикле отца попал в ДТП на Савушкина. В результате аварии 16-летний парень получил тяжелые травмы.