Подросток на мотоцикле отца попал в ДТП на Савушкина

Подросток на мотоцикле отца попал в ДТП на Савушкина
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Юный мотоциклист не справился с управлением и врезался в машину в Приморском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 21:25 у дома на улице Савушкина, 133/1. Подросток на мотоцикле «Минск», принадлежащем отцу, потерял управление и врезался в попутную легковушку Hyundai Elantra.

В результате аварии 16-летний парень получил тяжелые травмы: сочетанную травму, мототравму, ушиб головного мозга, травму грудной клетки и живота, разрыв печени и селезенки. Больше никто не пострадал.

Проводится проверка, сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что четвероклассник на самокате попал под машину на Пискаревском проспекте.

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